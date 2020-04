Polizei Paderborn

POL-PB: Reh ausgewichen - Zwei 18-Jährige schwerverletzt

Delbrück (ots)

(mb) Weil sie einem Reh auswich ist eine Fahranfängerin mit ihrer Freundin in der Nacht zu Dienstag schwer verunglückt.

Die 18-jährige VW-Polo-Fahrerin fuhr gegen 01:30 Uhr auf dem Fichtenweg von der B64 in Richtung Linnenstraße. In einer Kurve lief ein Reh von links über die Straße. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, wich die junge Fahrerin aus und kam von der Straße ab. Das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt und zwei Rettungswagen wurden eingesetzt. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. An dem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

