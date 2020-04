Polizei Paderborn

POL-PB: 70-Jähriger bei Sturz mit Elektrofahrrad schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Am Montag hat ein Mann bei einem Alleinunfall an der Straße Goldener Grund bei Benhausen schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 15.50 Uhr fuhr der 70-Jährige mit seinem Pedelec auf der Straße Goldener in Richtung Dörenerholzweg. An der Schönstatt Kapelle bog er nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem Poller in der Grundstückzufahrt. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

