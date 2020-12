Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Werkzeugen aus Fahrzeugen

SchweichSchweich (ots)

In der Nacht vom 02.12.2020 auf den 03.12.2020 kam es zu mehreren Aufbrüchen von Lieferwagen. Diese waren allesamt im Stadtgebiet Schweich an Straßen oder öffentlichen Parkplätzen abgestellt. Unbekannte Täter entwendeten hochwertige Werkzeuge. Die Polizei fragt, wer Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen geben kann, die mit den Aufbrüchen in Verbindung stehen könnten. Hinweise an die Polizei Schweich, 06502/9157-29

