Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad an der Grundschule Saarburg-Beurig

SaarburgSaarburg (ots)

Am Montag, den 30.11.2020 gegen 07:42 Uhr kam es in der Straße "Boorwiese" in Saarburg, bei der dortigen Grundschule, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei hat eine PKW-Fahrerin das entgegenkommende Motorrad übersehen. Beim Abbiegeversuch kam es zum Zusammenprall zwischen beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Zweiradfahrer verletzt und musste in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581-9155-0, Aktenzeichen 175010/30112020/0903) in Verbindung zu setzen.

