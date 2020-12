Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Überwachung Durchfahrtsverbot Lindenstraße

KonzKonz (ots)

Am 01.12.20 zwischen 07:45 und 08:15 Uhr wurden von der Polizei Konz in der Lindenstraße vom Schulzentrum kommend Durchfahrtskontrollen durchgeführt. Grund für die Kontrollen waren erneut Beschwerden von Anwohnern, da einige Verkehrsteilnehmer das bestehende Durchfahrtsverbot vom Schulzentrum in Richtung Lindenstraße missachten. Insgesamt wurden 4 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Auch zukünftig werden unangekündigte Kontrollen in diesem Bereich durch die Polizei Konz durchgeführt.

