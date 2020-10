Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes

29227 Celle (ots)

Am 23.10.2020, gegen 20:00 Uhr, wurde der Brand eines PKW auf einer Verkaufsfläche für Kraftfahrzeuge bei einem KFZ Handel in der Rolandstraße in 29227 Celle mitgeteilt.

Das zum Verkauf gestandene Fahrzeug war zuvor veräußert worden und sollte nochmals auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Beim Starten des Motors kam es dann vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zum Brandausbruch.

Angaben zur entstandenen Schadenshöhe können derzeitig nicht getätigt werden.

Polizeiinspektion Celle

