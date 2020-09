Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trotz Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Mit den Außenspiegeln zusammengestoßen sind zwei Kleintransporter bei einem Unfall am Freitag in Borken-Gemen. Dazu war es gegen 05.45 Uhr auf der Gemener Straße gekommen: Ein 39-Jähriger aus Enschede befuhr diese in Richtung Heiden, als sich die Autos in Höhe der Stegger Straße mit den Spiegeln touchierten. Dabei nahm auch eine Seitenscheibe Schaden. Der andere Beteiligte entfernte sich. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

