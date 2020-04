Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Heckenbrand in Sandkrug +++ Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 07. April 2020, gerieten eine Hecke, ein Stapel Holzbretter und zwei Pakete Dämmwolle auf dem Privatgrundstück eines Einfamilienhauses im Buchenweg in Hatten/Sandkrug in Brand.

Durch einen Passanten, der gegen 23:00 Uhr mit seinem Hund spazieren ging, wurde das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Durch das unverzügliche Einschreiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandkrug konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar. Eine Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die gegen 23:00 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (405870).

