Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt gegen Laternenmast

Bergen (ots)

Am 12.09.2019 gegen 16:20 Uhr kam es auf der L29 in Kasnevitz auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi befuhr die L29 aus Richtung Putbus kommend in Richtung Garz. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er in der Ortslage Kasnevitz gegen die rechte Bordsteinkante. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß anschließend gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall fiel der Laternenfahl auf die Fahrbahn. Durch Zeugen wurde gemeldet, dass sich der 62-jährige Fahrzeugführer und seine 85-jährige Beifahrerin bei dem Unfall verletzt haben. Auf Grund dessen kam der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt zum Einsatz. Dieser konnte aber feststellen, dass die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben waren. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell