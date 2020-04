Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ausbreitung eines Feuers durch aufmerksame Nachbarn verhindert

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 07. April 2020, gerieten mehrere Sträucher und Bäume auf einem Privatgrundstück in der Straße "Eschenweg" in Delmenhorst in Brand.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer im rückwärtigen Bereich des Gartens eines Einfamilienhauses und löschten dies eigenständig, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte.

Durch das Feuer wurden die Sträucher vollständig zerstört, die Tannen erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

