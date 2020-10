Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in zwei Wohnungen

Hamm-Heessen (ots)

Gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses wurden am Freitag, 9. Oktober in der Straße Am Riemerskamp Ziel eines Einbruchs.

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr gewaltsam die Wohnungstüren auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Sollten Sie Angaben zur Tat machen können, melden Sie sich bei der Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

