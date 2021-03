Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 22. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroräume

Samstag, 20.03.2021, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 21.03.2021, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln von Fenstern zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in Büroräume zweier Verwaltungsgebäude in der Harzstraße. In den Gebäuden wurden teilweise weitere verschlossene Türen zu Büroräumen gewaltsam aufgebrochen. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Keller

Freitag, 19.03.2021 bis Sonntag, 21.03.2021

Zwischen Freitag und Sonntag gelangten unbekannte Täter auf ungeklärten Weise in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Justus-von-Liebig-Straße. Hier wurdebn die Türen zu zwei Kellerräumen aufgebrochen und aus einem Keller ein Mountainbike der Marke Cannondale entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines E-Bikes

Samstag, 20.03.2021, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 21.03.2021, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 20.03.2021, 15:00 Uhr, und Sonntag, 21.03.2021, 11:30 Uhr, ein gesichert in einem Fahrradständer in der Juliusstraße abgestelltes E-Bike. Hierbei handelte es sich um ein E-Bike der Marke Husqvarna, Gran Tourer 3, im Wert von rund 2500 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW überschlägt sich, Fahrerin leicht verletzt

Sonntag, 21.03.2021, gegen 21:15 Uhr

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Braunschweig ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach war die 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf der Strecke zwischen Apelnstedt und Wolfenbüttel, Kreisstraße 4, beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei hat sich der PKW überschlagen, wobei die Fahrerin leicht verletzt worden ist. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell