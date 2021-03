Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.03.2021.

Salzgitter (ots)

Drei leicht verletzte Personen nach Kellerbränden.

Salzgitter, Lebenstedt, Gadenstedter Straße, 20.03.2021, 23:55 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Bruchmachtersen, 21.03.2021, 01:55 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen entstanden in zwei Kellerräumen der tatbetroffenen Mehrfamilienhäuser Brände. Durch das Feuer wurden einige Gegenstände beschädigt. Drei Personen im Alter von 23, 26 und 39 erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Brandursache und die Höhe des Sachschadens. Zur Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

In jedem Fall bittet die Polizei, sich an die Bestimmungen ihrer Hausordnung zu halten und entsprechend die Haustüren verschlossen zu halten. Sollten sie in ihrem Wohnhaus Personen feststellen, die offensichtlich nicht in dem Haus wohnen, werden Sie gebeten, sich unverzüglich mit ihrer Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell