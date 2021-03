Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: Paketbote beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Wolfenbüttel (ots)

Samstag, 20.03.2021, 09:00 Uhr

Ein Paketbote lieferte am Samstagvormittag auf der Paracelsusstr. in Wolfenbüttel ein Paket aus. Nach der Auslieferung fuhr er mit dem Paketfahrzeug gegen den Gartenzaun der Kundin. Nach einer kurzen Begutachtung der Beschädigungen setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei traf ihn nach kurzer Fahndung an. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell