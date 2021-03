Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 19.03.2021 - 20.02.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall/ Gefährliche Körperverletzung.

Zeit: Freitag, 19.03.2021, 16:10 Uhr.

Ort: 38239 Salzgitter-Thiede, Schäferwiese 15, Parkplatz des Real-Marktes.

Hergang: Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger Mann mit Wohnsitz in Braunschweig zur genannten Zeit mit einem Pkw Volvo den Parkplatz des Real-Marktes in Salzgitter-Thiede. Auf dem Parkplatz geriet der Fahrzeugführer mit einem 21-jährigen Fußgänger aus Salzgitter in Streit. Infolge der Streitigkeiten touchierte der 73-jährige Braunschweiger den Salzgitteraner mit seinem Pkw. Der 21-Jährige zog sich hierbei eine leichte Verletzung zu. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/ 1897-217 in Verbindung zu setzen.

Körperliche Auseinandersetzung.

Zeit: Freitag, 19.03.2021, 16:25 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Peiner Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit kam es in der Peiner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Salzgitteraner verletzt wurde. Das Opfer hielt sich im Bereich der genannten Örtlichkeit auf, als zwei unbekannte, ca. 30 Jahre alte Männer auf ihn zukamen. Einer der Männer ging auf das Opfer los und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Anschließend traten der Täter und sein Begleiter mit ihren mitgeführten Fahrrädern die Flucht an. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Pflichtversicherung.

Zeit: Freitag, 19.03.2021, 17:05 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße.

Hergang: Zur genannten Zeit wurde ein 38-jähriger Salzgitteraner, Führer eines Pkw Opel, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Beschuldigte sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versteuert. Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz wurden eingeleitet.

Schwere Brandstiftung.

Zeit: Freitag, 19.03.2021, 20:00 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Kampstraße.

Hergang: Gegen 20:00 Uhr geriet im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen in Brand. Eine 34-jährige Bewohnerin nahm Brandgeruch wahr, evakuierte die Bewohner des Hauses und setzte den Notruf ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine/n Täter/in. Geschätzte Schadenshöhe: 1000 EUR. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Pkw.

Zeit: Freitag, 19.03.2021, 20:30 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter, Hackenbeek.

Hergang: Ein 36-jähriger Mann aus Salzgitter beschädigte ohne erkennbaren Grund einen Transporter Renault, indem er einen Scheibenwischer bis zur Funktionsunfähigkeit verbog. Hierbei wurde er von einer 37-jährigen Zeugin beobachtet. Der Sachschaden wird auf 250 EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zeit: Samstag, 20.03.2021, 00:30 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Am Fuchsgraben.

Hergang: Nach einem Hinweis überprüfte eine Polizeistreife eine Wohnung Am Fuchsgraben, in der sich mehrere Personen aufhalten und feiern sollten. Tatsächlich konnten in der Wohnung fünf erwachsene Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden. Schließlich wurden Platzverweise ausgesprochen. Anschließen trafen sich die Personen erneut. Bei erneuter Auflösung unter Androhung von Ingewahrsamnahmen leistete eine 21-jährige Frau aus Goslar Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Die Frau musste in Gewahrsam genommen werden. Bei einer Durchsuchung wurden bei der Beschuldigten Betäubungsmittel gefunden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die fünf Personen erwartet ein Bußgeld der Stadt. Gegen die 21-jährige Frau wurden zusätzlich Strafverfahren wegen Widerstandes und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Zeit: Sonntag, 20.03.2021, 01:20 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Reppnersche Straße.

Hergang: Zwei unbekannte, Anfang 20-jährige, männliche Täter versuchten einen Zigarettenautomaten an der genannten Örtlichkeit mittels Kuhfuß aufzuhebeln. Anschließend wurden die Täter durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug aufgeschreckt und verließen fluchtartig die Örtlichkeit. Hierbei konnten sie von zwei Anwohnern beobachtet werden. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten nicht zum Ergreifen der Täter führen. Geschätzter Sachschaden: 200 EUR. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

