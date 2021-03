Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2021.

Peine (ots)

Polizei und Landkreis Peine führten mehrtägige gemeinsame Geschwindigkeitskontrollen durch.

Peine, Gemeinde Wendeburg, Gemeinde Lengede.

16.-18.03.2021, jeweils tagsüber 08:00-20:00 Uhr.

Als wesentlichen Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit führten Beamtinnen und Beamte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei und Landkreis Peine eine gemeinsame Verkehrsüberwachung durch.

Nach wie vor gelten Verkehrsunfälle nach Überschreiten von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten als eine der wesentlichen Hauptunfallursachen. Ziel dieser gemeinsam angelegten Aktion ist die Reduzierung von Verkehrsunfällen und eine Sensibilisierung von Verkehrsteilnehmern.

Ziel des Zusammenwirkens von Polizei und Kommune war es, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unmittelbar nach einer erfolgten Messung und einer damit verbundenen Geschwindigkeitsüberschreitung anzuhalten und unmittelbar mit dem Sachverhalt zu konfrontieren.

Neben dem Messwagen des Landkreises Peine setzte die Polizei ein Handlasermessgerät ein. Unter der Leitung von Polizeioberkommssar Sebastian Omelan für die Polizei und Herrn Christian Gleicher als Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr beim Landkreis Peine wurden anähernd 10 Kolleginnen und Kollegen für diese dreitägige Aktion eingesetzt.

Folgende Kontrollorte standen an diesen Tagen im Fokus: Peine (Am Silberkamp, Dungelbeck Ortsdurchfahrt, Wendeburg Hornsinke, Hofschwichelt, Braunschweiger Straße, B 65 Abzweig nach Handorf, Woltorfer Straße), Wendeburg (Neue Straße), Klein Lafferde (Fahrtrichtung Münstedt).

Insgesamt konnten 239 Überschreitungen festgestellt werden. Davon lagen 25 Überschreitungen im Bußgeldbereich. Insgesamt müssen 4 Fahrerinnen/Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

Der negative Spitzenreiter lag in einer 50 km/h-Zone (innerorts) bei 101 km/h und außerorts in einer 70 km/h-Zone bei gemessenen 114 km/h.

Weiterhin wurden Verwarnungen ausgesprochen bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet für missbräuchliche Verwendung eines Mobiltelefons, TÜV-Überschreitung und nicht angelegten Sicherheitsgurten.

Der Landkreis Peine setzte neben einem Messfahrzeug (Lasermesstechnik TraffiStar S350) eine Technik ein, die es ermöglicht, noch am Einsatzort EU-Führerscheine sowie alte "graue" Führerscheine kontrollieren sowie zulassungsrechtliche Auffälligkeiten einsehen und überprüfen zu können.

Die professionelle Zusammenarbeit von Polizei und Landkreis Peine im Rahmen der Verkehrsüberwachung hat sich bewährt und wird auch zukünftig als ein wesentlicher Bestandteil der gemeinsamen Präventionsarbeit gesehen.

Die mitgelieferten Fotos zeigen eine Kontrollstelle in Peine, B 65, Abzweig nach Handorf (Messbeamter am Handlasermessgerät Herr POK Sebastian Omelan) und eine Auswertung bei einer Kontrollstelle in Klein Lafferde durch Herrn Omelan und Herrn Christian Gleicher.

