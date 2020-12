Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Brand in Kirche

SchöppingenSchöppingen (ots)

In Brand gesetzt haben am Mittwoch Unbekannte ein Paket Kerzen in Schöppingen. Die auf dem Opferstock der St.-Brictius-Kirche liegenden Kerzen entzündete der Täter mit einem brennenden Kerzendocht. Die Flammen beschädigten das Gestell des Opferstocks. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zu der Tat kam es gegen 18.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

