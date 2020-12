Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - In Schule eingedrungen

GronauGronau (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte ein Kellerfenster der Bernhard-Overberg-Schule in Epe. Die Einbrecher betraten den Keller, Beute machten sie aber nicht. Zugetragen hat sich das Ereignis zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

