Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brachial Pedelec-Akku herausgerissen

GronauGronau (ots)

Mit roher Gewalt hat ein Unbekannter am Mittwoch einen Pedelec-Akku aus der Fahrradhalterung gerissen. Die Tat ereignete sich um 14.35 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Die Geschädigte hat die Tat beobachtet und beschrieb den Dieb wie folgt: circa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß, schlanke Figur, kurze Haare. Er trug eine blaue Jeans und eine schlammfarbene, ockergelbe bis olivgrüne Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

