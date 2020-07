POL-HB: Nr.: 0392 --Durchsuchungen in Bremen-Nord

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Nord Zeit: 03.07.20, 06:00 Uhr - 10:30 Uhr

Die Polizei Bremen vollstreckte heute Morgen von 06:00 Uhr bis 10:30 Uhr mit Unterstützungskräften der Bundespolizei 15 Durchsuchungsbeschlüsse und einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Lemwerder und Bremen-Nord, unter anderem in dem Wohnkomplex Grohner Dühne. Die Staatsanwaltschaft hatte die Beschlüsse und den Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten nach umfangreichen Ermittlungen im Drogenmilieu beim Amtsgericht Bremen erwirkt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des unerlaubten bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ebenso besteht ein Bezug zur Clankriminalität. Bislang wurden unter anderem Betäubungsmittel gefunden, sowie ein Fahrzeug und Bargeld im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmt.

Die Maßnahmen zeigen einmal mehr das konsequente Einschreiten der Polizei Bremen auf. Rechtsfreie Räume werden weder in Bremen-Nord, noch in anderen Stadtteilen geduldet. Die Polizei Bremen wird diesen Weg gegen den organisierten Betäubungsmittelhandel und die Clankriminalität weiter fortsetzen.

