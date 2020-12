Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwölfjähriger stößt mit Pedelec gegen Auto

HeidenHeiden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriger Pedelecfahrer am Mittwoch in Heiden bei einem Unfall erlitten. Der Schüler war gegen 13.50 Uhr auf der Leblicher Straße unterwegs. Der Heidener kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines neben der Straße parkenden Wagens. Zur Ursache gab der Junge an, dass ihn in diesem Moment die Sonne geblendet habe. Der Zwölfjährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

