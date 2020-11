Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Dokumenten gearbeitet - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (07.11.2020) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Dokumente gefälscht und ohne erforderliche Erlaubnis gearbeitet zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 06.40 Uhr einen VW Passat, der auf der Bundesstraße 27 auf der Straße Am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs war. In dem Auto befanden sich fünf Männer, die offenbar auf dem Weg zur Arbeit auf einer Baustelle waren. Einer der Männer wies sich mit einem mutmaßlich gefälschten rumänischen Reisepass aus. Nachdem den Beamten dies auffiel, durchsuchten sie den Mann, und fanden moldawische Echtdokumente. Der 31-Jährige soll die falschen Dokumente genutzt haben, um unerlaubt einer Arbeitstätigkeit nachzugehen. Der mutmaßlich moldawische Staatsbürger wurde am Sonntag (08.11.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

