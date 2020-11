Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffitisprayer erwischt

Stuttgart-Bad CannstattStuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (08.11.2020) zwei 20 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die ein Graffito an einem Haus an der Augsburger Straße angebracht haben sollen. Ein Passant meldete gegen 03.15 Uhr zwei junge Männer, die mit einer Leiter die Augsburger Straße entlang gingen. Alarmierte Polizeibeamte trafen die beiden wenig später ohne die Leiter am Bahnhof Untertürkheim an. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie Farbe an ihrer Kleidung. Darüber hinaus hatten die beiden Männer mehrere beschmierte Handschuhe und Sprühköpfe dabei. Eine weitere Streife überprüfte die nähere Umgebung und entdeckte neben der Leiter und einer Tasche mit Farbsprühdosen auch eine frische Farbschmiererei an einem Firmengebäude an der Augsburger Straße. Die Beamten nahmen die 20-Jährigen vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Sie müssen nun mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen.

