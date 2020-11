Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagvormittag (09.11.2020) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk insbesondere auf die Einhaltung der Geschwindigkeit gelegt. Die Beamten stellten zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr 28 Fahrer fest, die in Richtung Pragsattel die erlaubte Geschwindigkeit von 40 km/h überschritten. Ein Fahrer war mit 74 Stundenkilometern unterwegs, zwei Autofahrer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus hatte ein Autofahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt, ein weiterer war ohne erforderliche Feinstaubplakette unterwegs.

