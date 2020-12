Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Unfall in Harsewinkel - Autofahrer gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei Gütersloh über einen Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen (08.12., 04.25 Uhr) informiert.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer die Ostortstraße in Richtung Greffen. An der Einmündung Kriegerstraße/ Ostortstraße fuhr dem Fahrradfahrer ein aus Richtung Tecklenburger Weg heranfahrender Autofahrer entgegen. Der 20-Jährige gab an, dass er durch das Licht des Autos stark geblendet wurde. Daraufhin verlor er das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Es soll sich bei dem Auto um ein dunkles Fahrzeug mit auffällig lautem Motorgeräusch gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem dunklen Fahrzeug machen? Wer kann Hinweise zu dessen Fahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

