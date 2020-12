POL-GT: Einbruch am Forellenweg

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend (08.12., 21.20 Uhr) und Donnerstagmorgen (09.12., 09.50 Uhr) in das Gebäude einer Autoverwertung am Forellenweg eingebrochen. Die Unbekannten drückten ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen.

Genaue Angaben zu der Beute konnte noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Bereits in der vergangenen Woche sind Unbekannte in das Gebäude am Forellenweg eingebrochen. Bei der vorausgegangenen Tat haben die Einbrecher diverse Fahrzeug-Katalysatoren und Werkzeuge entwendet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4783745

Im Zuge der Ermittlungen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

