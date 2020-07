Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwenningen/B523 - Zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es heute (11.07.2020), gg. 12:14 Uhr, auf der B523, zwischen Schwenningen und der Anschlussstelle VS-Mühlhausen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 31-jährige Pkw-Lenkerin, mit ihrem Pkw Skoda Octavia, die B523 kommend aus Schwenningen in Richtung der A81. Im Bereich eines übersichtlichen geraden Streckenverlaufes setzte sie mutmaßlich zu einem Überholvorgang an und bemerkte hierauf in der Folge einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw. Auf Grund der folgenden Reaktion des Gegenlenkens kam die Skodafahrerin in Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Audi, SQ5, besetzt mit einem 45-jährigen Pkw-Lenker. Durch die heftige Kollision der Fahrzeuge wird der gesamte Motorblock des Skoda aus der Verankerung gerissen. Beide Fahrer, welche sich allein in den Fahrzeugen befanden, werden hierbei schwer verletzt. Der Pkw-Lenker des Audi wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Skoda wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme, den Aufräumarbeiten und zur Reinigung der Fahrbahn (hierzu musste eine Spezialfirma beauftragt werden) musste die Strecke über den Zeitraum von vier Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

