Am Montag stieß ein Leichtkraftroller in Biberach gegen ein geparktes Auto.

Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 87-Jähriger in der Conslulentengasse. Der Mann bog mit seiner Piaggio nach rechts in den Marktplatz ein. Nach etwa 50 Metern prallte der Senior gegen einen geparkten Audi. Durch Zusammenstoß stürzte der Mann. Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.

