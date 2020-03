Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei warnt vor falschen Dachdeckern

Schweich (ots)

Die Polizei Schweich warnt vor zwei Männern, die ihre Dienste als Dachdecker für angeblich frisch festgestellte Schäden am Hausdach angeboten haben. Zuletzt traten die beiden Männer in Schweich auf, wo sie einem Ehepaar erklärten, dass sie aktuell in der Nähe gearbeitet und von dort einen Schaden an deren Hausdach feststellt hatten. Bei der Inspektion/Suche nach diesem Schaden im Haus habe dann einer der Täter die Hauseigentümer abgelenkt, während der andere Schmuck für mehrere tausend Euro aus einer auf der Schlafzimmerkommode abgestellten Schmuckkassette entwendete. Der Wortführer wird als 45 - 55 Jahre alter Mann, 1,70 groß, untersetzt, grau-schwarze Haare, Stiften Kopffrisur, graue Arbeitslatzhose, sprach deutsch mit Akzent aus Osteuropa, beschrieben. Der Begleiter, der den Schmuck entwendet hat, wird wie folgt beschrieben: 45 - 55 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftig, schwarze Mütze, dunkle Hose und Arbeitsparka, sprach deutsch ohne Akzent und habe sich als angeblicher Chef der beiden ausgegeben. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, Mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-9157-23

PHK Stefan Becker



Stefan.Becker2@polizei.rlp.de





