Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Betrunken gegen Baum gefahren

GescherGescher (ots)

Ein Atemalkoholtest ergab am Mittwoch bei einem Niederländer einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,3 Promille schließen lässt. Mit diesem Wert war der 53-jährige Autofahrer in Gescher auf der Kreisstraße 49 aus Richtung aus Richtung Stadtlohner Straße kommend in Richtung Ahauser Damm unterwegs. Die Fahrt endete gegen 22.05 Uhr vor einem Baum, nachdem der Autofahrer nach links von der Straße abgekommen war. Den Schwerverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Im Auto saß ein Hund. Diesen brachte das Ordnungsamt in einem Tierheim unter. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein und erhoben eine Sicherheitsleistung.

