Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - "Niederlage" eingeräumt - Motorradfahrer geständig

GescherGescher (ots)

Als sportlichen Wettkampf hat ein 21-Jähriger sein gefährliches und rücksichtsloses Verhalten am Mittwoch in Gescher gesehen. Der Velener war gegen 17.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad ohne Licht und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs, als Polizeibeamte ihn sahen. Anhaltezeichen kam der Motorradfahrer nicht nach. Mit rund 80 hm/h flüchtete er vor den Beamten, was zunächst auch gelang. Zeugen gaben einen Hinweis auf ein verlassenes Bike in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting. Schließlich kam der mutmaßliche Flüchtige zu seinem Fahrzeug zurück. "Ja, ich bin vorhin vor euch abgehauen", gab der Velener an. Er wolle es sportlich nehmen, dass er nun doch erwischt wurde, ergänzte er. Der Grund für die Flucht: einen Führerschein hatte er nicht, das Motorrad war nicht zugelassen und versichert war es auch nicht. Auf der Flucht ist es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

