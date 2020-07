Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Reifen zerstochen - Zeugen gesucht ++++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 12:30 Uhr wurden in der Donarstraße in Donnerschwee an drei Autos Reifen zerstochen. An einem BMW war der rechte vordere Reifen luftleer. An einem Audi und einem Renault waren jeweils beide Reifen auf der Beifahrerseite betroffen. Zum Teil konnten bei einer ersten Inaugenscheinnahme der Gummireifen deutliche Einstichstellen an den Flanken festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (833143, 833175, 833198)

