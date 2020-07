Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfälle im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Peterstraße ist am Montag eine 32-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Als die Oldenburgerin um 9.50 Uhr auf dem Radweg der Peterstraße fuhr, wurde sie von einem Transporter erfasst, dessen 44-jähriger Fahrer von der Peterstraße nach rechts auf eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. (815690)

In der Heiligengeiststraße kam es um 13.25 Uhr zu einem weiteren Unfall: Eine 23-jährige Fußgängerin trat hinter einem haltenden Lieferwagen auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Radfahrer angefahren, der die Heiligengeiststraße in Richtung Pferdemarkt befahren hat. Die Fußgängerin und der 19-jährige Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (818116)

Schließlich wurde der Polizei um 22.25 Uhr ein Unfall am Rauhehorst gemeldet. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Ford Fiesta von einem Grundstück in die Straße Rauhehorst einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Frau, die mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Brookweg fuhr. Bei dem anschließenden Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt. (819190)

Die Unfalldienst der Oldenburger Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell