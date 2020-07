Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall auf der L815 mit schwerverletztem Fußgänger++

Oldenburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger um 02:21 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger, der sich auf der L815, Oldenburger Straße, in Bad Zwischenahn Ortsteil Kayhausen, ereignete. Der 57jährige Fahrer des Sattelkraftfahrzeugs befuhr die Landstraße in Richtung Bad Zwischenahn während sich der Fußgänger auf dem gegenüberliegenden Geh- und Radweg befand. Plötzlich und unvermittelt lief der Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde frontal von dem Lkw erfasst, infolgedessen dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Da die Identität des Fußgängers bislang nicht geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel.: 04403/927-115 mit der Polizei in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

