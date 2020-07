Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck +++

Oldenburg (ots)

Eine 93-jährige Oldenburgerin ist am Mittwoch in ihrer Wohnung am Hoffkamp von Trickdieben bestohlen worden.

Der Polizei gegenüber schilderte sie Rentnerin, dass es gegen Mittag an ihrer Wohnungstür geklingelt habe. Als sie die Tür öffnete, erklärten ihr zwei junge Männer, dass sie die Wasserleitung in der Wohnung überprüfen müsste. Daraufhin sei die 93-Jährige mit dem einen der beiden Unbekannten ins Badezimmer gegangen. Als die beiden Männer die Wohnung kurz darauf wieder verließen, bemerkte die Frau dass aus mehreren Räumen Bargeld und Schmuck entwendet worden war.

Eine Beschreibung der beiden Unbekannten liegt der Polizei nicht vor. (829403)

Eine 88-jährige Anwohnerin der Nibelungenstraße ist am Mittwoch ebenfalls Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 17 Uhr seien zwei Männer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses erschienen und hätten sich der 88-Jährigen gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben. Gemeinsam mit den beiden Männern habe die Frau dann ihre Wohnung betreten. Später sei dann festgestellt worden, dass 100 Euro Bargeld sowie Ohrige und Goldketten entwendet worden sind. Die beiden Täter sollen nach Zeugenangaben etwa 25 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen sein. Beide seien mit dunkler Jacke bekleidet gewesen. (829513)

Für Hinweise von Zeugen ist die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell