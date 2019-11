Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter, mit einer Skimütze maskierter Mann hat am Dienstagabend (19.11.2019) kurz vor 21.00 Uhr eine Tankstelle in der Augsburger Straße betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der allein anwesende Mitarbeiter händigte dem Räuber mehrere Hundert Euro aus und flüchtete danach zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz einer eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Täter bislang nicht festgenommen werden. Beschreibung des Täters: Zirka 25 Jahre alt und 185 Zentimeter groß, er hatte einen dunklen Vollbart, einen dunklen Teint, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas. Er war mit einer weißen Skimütze maskiert. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

