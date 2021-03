Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 19. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Ermittlungserfolg

Donnerstag, 18.03.2021

Wie bereits berichtet, hatte es in den vergangenen Tagen Hinweise auf Lebendtierfallen, gegeben, welche im Cremlinger Gebiet, auch auf Privatgrundstücken, aufgestellt worden waren. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind hierdurch bislang keine Tiere zu Schaden gekommen. Am Donnerstag, 18.02.2021, ergaben sich nach einem Zeugenhinweis, weitere Hinweise, die zu einer Gartenlaube in Cremlingen führten. Hier konnten ebenfalls Lebendtierfallen und Gegenstände zur Herstellung solcher Fallen aufgefunden und sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

