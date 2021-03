Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 18. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Vereinsräume

Dienstag, 16.03.2021, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 17.03.2021, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räumlichkeiten eines Vereines in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Ermittlungen wurde vorgefundenes Bargeld sowie verschiedene Fahrzeugunterlagen entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Scheiben von drei PKW eingeschlagen, Gegenstände entwendet

Dienstag, 16.03.2021, bis Mittwoch, 17.03.2021

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe geparkt abgestellter PKW ein und entwendeten aus den Fahrzeugen hierin abgelegte Gegenstände. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Taschen, Bekleidung und Laptops. Der Gesamtschaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Betroffen waren ein PKW Skoda in der Straße Gärtnerwinkel, ein PKW Jaguar in der Campestraße sowie ein weiterer PKW Skoda in der Straße Am Kälberanger. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cramme: Baucontainer aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Dienstag, 16.03.2021, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.03.2021, 06:45 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen auf einem Lagerplatz in Cramme, Breite Straße, abgestellten Baucontainer ein. Aus dem Container wurde Werkzeug im Wert von rund 6500 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

