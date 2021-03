Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.03.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten Roller.

Salzgitter, Hallendorf, Kirchstraße, 16.03.2021, 03:30 Uhr.

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, einen in einer Hofeinfahrt abgestellten Roller entwendet zu haben. Hierzu war es erforderlich, dass Fahrzeug kurz zu schließen. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mehrere Personen das Fahrzeug benutzt hatten, obwohl diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen alle Personen ermittelt jetzt die Polizei und stellte das Kleinkraftrad sicher.

Täter brachen in ein Reihenhaus ein.

Salzgitter, Königsberger Straße, 13.03.2021, 13:00 Uhr-16.03.2021, 12:40 Uhr.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter durch Einschlagen eines Terrassenfensters einen widerrechtlichen Zugang in ein Wohnhaus verschafften. In dem Objekt wurden zahlreiche Räume durchsucht. Derzeit können keine Hinweise zum Diebesgut und zur Schadenshöhe gemacht werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Täter entwendeten Gartenmöbel.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, 15.03.2021, 22:00 Uhr-16.03.2021, 06:40 Uhr.

Die Täter entwendeten die vor einem Einzelhandelsgeschäft gesichert abgestellten Gartenmöbel und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter Bad unter 05341/8250 zu richten.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen andere Strafvorschriften.

Salzgitter, Ringelheim, Wendhausenstraße, 16.03.2021, 11:30 Uhr.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw wird beschuldigt, unter dem Einfluss von Alkohol einen Pkw genutzt zu haben. Zeugen hatten dies beobachtet und daraufhin die Polizei alarmiert.

Nachdem die Beamten an dem Haus des Mannes eintrafen, um diesen Sachverhalt zu überprüfen, habe dieser nicht die Wohnungstür geöffnet. Es war jedoch erkennbar, dass sich dieser darin aufgehalten hatte. Den Beamten gelang jedoch der Zutritt in das Haus.

Nachdem der Fahrer die Beamten erkannt hatte, reagierte er sofort sehr aggressiv und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Er beleidigte und bespuckte die eingesetzen Beamten. Zudem wehrte er sich stark gegen die Maßnahmen der Polizei und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Ein Beamter wurde hierbei leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei veranlasste die Entnahme von Blutproben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann neben einem Alkoholkonsum auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher.

Im Verlauf des polizeilichen Einsatzes wurden neben dem Funkstreifenwagen auch Gewahrsamsräume durch den Verursacher erheblich verunreinigt bzw. beschädigt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann im Besitz von Gegenständen war, die einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellen. Hierzu laufen jedoch noch die Ermittlungen.

Verkehrsunfall forderte drei verletzte Personen.

Baddeckenstedt, Kreisstraße 52, Sillium in Richtung Baddeckenstedt, 16.03.2021, 21:40 Uhr.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 18-jährige Fahrer eines Pkw von Sillium in Richtung Baddeckenstedt fuhr. Nach einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum, überschlug sich und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stillstand. Alle Insassen im Alter von 18 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell