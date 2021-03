Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.03.2021.

Peine (ots)

Unfallverursacher flüchtete. Zeugenaufruf.

Vechelde, Peiner Straße, 16.03.2021, 11:30 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein 17-jähriger Radfahrer auf der Peiner Straße fuhr. Hierbei sei er aus Richtung der Alten Peiner Straße in Richtung des dortigen REWE-Marktes gefahren. Hierbei sei dem Radfahrer aufgefallen, dass bereits an der Ausfahrt des Einkaufsmarktes ein weißer VW Golf gestanden habe, um offensichtlich in den Fließverkehr einzufahren. Plötzlich sei das Fahrzeug losgefahren in Richtung des Wahler Weges.

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des jungen Mannes kam dieser jedoch zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Eine Passantin habe sich schließlich um den jungen Mann gekümmert. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

Der VW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Angaben zum Fahrer/Fahrerin können nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde unter 05302/930490 in Verbindung zu setzen.

Täter scheiterten offensichtlich bei einem Einbruchsversuch.

Peine, Lehmkuhlenweg, 13.03.2021, 22:00-15.03.2021, 07:50 Uhr.

Unbekannte Täter verschaffte sich einen widerrechtlichen Zugang auf das Firmengelände. Hierzu hatten sie eine Teilfläche des Maschendrahlzaunes zerschnitten. Es galang jedoch nicht, in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990 zu richten.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Peine, Essinghausen, Sudetenstraße, 13.03.2021, 14:30 Uhr-16.03.2021, 13:15 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters einen Zutritt in das Wohnhaus und entwendeten im Tatverlauf eine Münzsammlung im Wert von ca. 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell