Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: PKW überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Dienstag, 16.03.2021, gegen 12:30 Uhr

Am Dienstagmittag kam es auf der Bundesstraße 82, zwischen den Ortschaften Weddingen und Beuchte, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach war der 20-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit beim Durchfahren einer Rechtskurve mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf durchfuhr der PKW den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich der 20-jährige Fahrer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell