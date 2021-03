Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Polizei ermittelt in einem Fall von versuchtem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Samstag, 13.03.2021, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 16.03.2021, 12:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter positionierte insgesamt sieben Schrauben aufrecht stehend vor und hinter den Reifen (beigefügtes Bild) eines zum Parken in der Straße Vorwerk in Hornburg abgestellten PKW VW. Glücklicherweise entdeckte der Geschädigte die Schrauben vor Fahrtantritt, so dass es zu keinem Schadenseintritt oder gar zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Tatzeit: zwischen Samstag, 13.03.2021, 12:00 Uhr, und Dienstag, 16.03.2021, 12:30 Uhr. Die Polizei Schladen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bitte um Zeugenhinweise unter 05335 / 929660.

