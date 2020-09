POL-PDPS: Fahrradfahrerin kollidiert mit PKW

Polizeidirektion Pirmasens

Leicht verletzt wurde am 10.09.2020 gegen 17:50 Uhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Winzler Straße. Als die 17-jährige die Winzler Straße auf dem Gehweg in Richtung Wiesenstraße befuhr, öffnete eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin die Beifahrertür in Richtung Gehweg. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die Autotür. Durch den Anstoß wurde sie leicht verletzt. Die unbekannte PKW-Fahrerin entschuldigte sich zunächst bei der Radfahrerin und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnum-mer 06331/5200 oder per Email pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

