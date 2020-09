Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 10

Pirmasens (ots)

Ein Leichtverletzter und ca. 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 10.09.2020 gegen 14:50 Uhr in der Auffahrt der B 10 vom Staffelhof kommend in Fahrtrichtung Landau ereignete. In einem dortigen Kurvenbereich geriet ein 60-jähriger PKW-Fahrer zunächst nach links in den ubefestigten Grünstreifen, ver-suchte anschließend nach rechts gegenzulenken, wobei er jedoch mit einem Straßenschild kollidierte und sein PKW schließlich auf dem Dach zum Liegen kommt. Der Fahrer wurde in das hiesige Krankenhaus eingeliefert. Der total beschädigte PKW musste ab-geschleppt werden. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell