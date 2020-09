Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eingangstür beschädigt

Vinningen (ots)

In der Nacht zum 10.09.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Eingangstür zu einer Firma für Aquariumzubehör in der Kröpper Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell