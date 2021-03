Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.03.2021.

Salzgitter (ots)

Unbekannte entwendeten Propangasflaschen.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 13.03.2021. 22:00 Uhr-15.03.2021, 05:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter aus einem verschlossenen Gitterschrank vor einem Einkaufsmarkt mehrere Propangasflaschen und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde. Daher werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, 15.03.2021, 23:20 Uhr.

Der 41-jährige Fahrer eines Pkw steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol seinen Pkw genutzt zu haben. Bei einer Kontrolle des Mannes konnten entsprechende Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein des Mannes sicher und untersagte diesem die Weiterfahrt.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

