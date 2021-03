Polizei Salzgitter

POL-SZ: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Thiede, Schäferwiese, 02.11.2020, 12:20 Uhr bis 12:53 Uhr

Am 02.11.2020 gegen 12:30 Uhr entwendete der zurzeit unbekannte Täter die EC-Karte bei der Geschädigten. Kurze Zeit später, um 12:53 Uhr, wurde mit der EC-Karte zweimal 1000 EUR in der Nord-LB-Filiale SZ-Thiede, Schäferwiese, widerrechtlich abgehoben.

Tatverdächtig ist der Mann, der auf den beigefügten Bildern zu sehen ist.

Wer kann Hinweise zur Identität der Person geben?

Bereits am 05.02.21 wurde in dieser Sache eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst. Das zuvor in diesem Verfahren veröffentlichte Bild einer vermeintlich tatverdächtigen Person, das unter anderem im Internet und in der Salzgitter Zeitung vom 05.02.21 veröffentlicht wurde, zeigt ausdrücklich nicht den Täter/die Täterin.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Thiede unter 05341/941730 zu melden.

