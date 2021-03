Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 13.03.2021 - 14.03.2021, 09.00 Uhr

Salzgitter Bad (ots)

Verkehrsunfall

Zeit: Samstag, 13.03.2021, 14.30 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An der Erzbahn, Parkplatz E-Center Hergang: Einem 59-jährigen Pkw-Fahrer entgleitet, aufgrund des starken Windes, beim Aussteigen aus dem Pkw die Fahrertür. Diese schlägt gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und verursacht Sachschaden. Sachschaden: ca 300 Euro

Einbruch in Bürogebäude

Zeit: Freitag, 12.03.21, 14.00 Uhr - Samstag, 13.03.21, 14.45 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Mahner Berg, Betreutes Wohnen Hergang: Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich unerlaubt Zugang zum Gebäude und gelangt so in die Büroräume der Anlage. Diese werden anschließend verwüstet. Diebesgut: diverse Schlüssel Sachschaden: ca 1000,- Euro Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Tel.-Nr. 05341/825-0.

Verkehrsunfall

Zeit: Samstag, 13.03.2021, 19:40 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Heinrich von Stephan Straße Hergang: Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer touchiert mit seinem Pkw beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An beiden Pkw entsteht Sachschaden, ca 1000,- Euro.

Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung

Zeit: Samstag, 13.03.2021, 17:00 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Gittertor Hergang: Ein Streit zwischen einem ehemaligen Pärchen soll so eskaliert sein, dass der weibliche Part (19 Jahre) Gegenstände des männlichen Parts (23 Jahre) beschädigt und er sie im Gegenzug körperlich leicht verletzt und bedroht habe. Sie wurde anschließend vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Zeit: Sonntag, 14.03.2021, 00:00 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Gertrudenstraße Hergang: Ein Treffen zwischen zwei Frauen endete mit einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase. Eine 26-Jährige habe mehrfach mit der Faust in das Gesicht einer 44-Jährigen geschlagen und ihr so diese Verletzungen zugefügt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen Corona-Verordnung

Zeit: Sonntag, 14.03.2021, 00:20 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Breite Straße Hergang: Das gesellige Zusammentreffen von vier Personen aus vier Haushalten (20, 21, 25, 26 Jahre) in einem Keller wurde nach einem Zeugenhinweis durch die Polizei beendet. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

