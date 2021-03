POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 14.03.2021

Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit

Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 13.03.2021

Am Nachmittag des Samstages kam es auf der Neißestraße zu einem Auffahrunfall mit geringem Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 27-jährigen Unfallverursacher aus Salzgitter Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,01 Promille. Der Unfallverursacher konnte auch keinen Führerschein vorzeigen, da ihm die Fahrerlaubnis bereits rechtskräftig entzogen worden war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Einbruch in Reihenhaus

Salzgitter-Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Straße, 13.03.2021

Am Samstag im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter, über die Terrassentür, Zugang zu einem Reihenhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Reihenhauses durchsucht und bislang nicht näher bekanntes Diebesgut entwendet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Pkw bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Verlobungsfeier trotz Corona-Beschränkungen

Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße und Kälberanger, 13.03.2021

Am Nachmittag des Samstages wurde der Polizei eine Feier in der Schubertstraße gemeldet. Trotz bestehender Corona-Beschränkungen hatten sich in einer Wohnung 43, teils aus anderen Bundesländern angereiste, Personen zu einer Verlobungsfeier versammelt. Ein Großsteil der Personen wurde zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen der Wohnung verwiesen und gegen alle anwesenden Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 10 Personen, die zuvor der Wohnung verwiesen worden waren, trafen sich anschließend in einer Wohnung im Kälberanger. Auch hier wurde gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen. Mehrere Personen wurden der Wohnung verwiesen und es wurden erneut Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

