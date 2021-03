Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.03.2021

Peine (ots)

Verkehrsunfall infolge unerlaubter Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger / Zeugenaufruf Peine, Eixe, Sundernweg, 12.03.2021, 21:32 Uhr

Zur genannten Ereigniszeit überqueren zwei Fußgänger schnellen Schrittes den Sundernweg in Peine / OT Eixe an einer nicht für Fußgänger vorgesehenen Stelle unter Missachtung des fließenden Straßenverkehrs. Hierbei kam eine 20-jährige Peinerin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit zwei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw und drei gemauerten Zaunpfosten. Die Fahrzeugführerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin (auch Peinerin) wurden infolge des Verkehrsunfalls leicht verletzt und dem Klinikum Peine bzw. dem MHH Hannover durch Rettungswagenbesatzungen zugeführt. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen, insbesondere zu den beiden verantwortlichen Fußgängern, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171-999-0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer konnte gestoppt werden Vechelde, Sierße, Osterfeld, 12.03.2021, 15:25 Uhr

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechelde im Osterfeld in Vechelde / OT Sierße. Dieser führte seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl ihm die Fahrerlaubnis zurückliegend bereits entzogen wurde. Während der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,34 Promille. Es folgten u. a. eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell